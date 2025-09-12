Građani Novog Sada najavljuju protest zbog saslušanja policajca

Građanski zborovi Novog Sada najavili su okupljanje ispred Osnovnog suda danas u 15 časova, kada je zakazano saslušanje policajca za koga tvrde da je bio “navodno oštećen” prilikom hapšenja građana i studenata ispred Filozofskog fakulteta.

Organizatori protesta ističu da će iskaz ovog policajca odlučiti o tome da li će oni biti proglašeni krivima za batine i suzavac koji su, kako tvrde, dobili. “Sada njegov iskaz odlučuje da li smo mi krivi za batine i suzavac koji smo dobili”, naveli su u svom pozivu, dodajući da će javnost čuti njihovu “bučnu” stranu. Zborovi su naglasili da se protiv nasilja, represije, lažnih optužbi i montiranih procesa, dok se od navodnih nasilnika prave žrtve.