Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka pretio samoubistvom: Hteo pre da umre nego da se preda, ovo je presudilo

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, Tajler Robinson, pretio je da će se ubiti pre nego da se preda vlastima nakon što ga je otac suočio sa užasnim zločinom, javlja The New York Post pozivajući se na izvore iz organa reda.

Otac je prepoznao svog 22-godišnjeg sina sa fotografija osumnjičenog napadača koje su vlasti objavile u četvrtak, pa je suočio sina kada se ovaj vratio kući, navode izvori. Robinson je priznao užasno ubistvo kada ga je otac upitao da li je povukao obarač - ali je u početku odbio da se preda vlastima, prema navodima izvora. Rekao je ocu da bi radije sebi oduzeo život, zbog čega ga je roditelj nagovorio da razgovara sa njihovim omladinskim sveštenikom, koji je ujedno