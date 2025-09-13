Sad: se pridružile zapadnim saveznicima u kritici Rusije zbog upada dronova u Poljsku, oglasio se Tramp: "Možda je to bila greška"

Sjedinjene Američke Države pridružile su se zapadnim saveznicima u zajedničkom saopštenju kako bi izrazile zabrinutost zbog upada ruskih dronova u poljski vazdušnoi prostor i optužile Moskvu za kršenje međunarodnog prava i Osnivačke povelje Ujedinjenih nacija.

U saopštenju, koje je pročitao poljski državni sekretar Marcin Bosacki pre sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, takođe se poziva Rusija da zaustavi "agresivni rat protiv Ukrajine", kao i da se uzdrži od daljih provokacija, preneo je Rojters. Američki predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor "možda bio greška". Poljska je oborila ruske dronove koji su ušli u njen vazdušni prostor u sredu, što je prvi