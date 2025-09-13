Srpska lista tačno u ponoć započela predizbornu kampanju Elek: Glas za Srpsku listu je glas za našu budućnost, glas za našu decu

Kurir pre 1 sat  |  Kosovo online)
Srpska lista započela je u ponoć na šetalištu u Severnoj Mitrovici predizbornu kampanju za lokalne izbore zakazane za 12. oktobar.

Članovi Srpske liste i kandidati za gradonačelnike i odbornike okupili su se ispred stranačkih prostorija, gde je simbolično bio postavljen sat. Kada je otkucala ponoć, okupljenima se obratio predsednik Zlatan Elek. Elek je poručio da je glas za Srpsku listu glas za budućnost Srba na Kosovu i Metohiji. „Iza nas su teške i duge tri godine. Teške i preteške za nas, naročito na severu Kosova. Svi smo jedva čekali da dođe ovaj dan. Dan koji u stvari znači početak smene
