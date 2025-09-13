Ponovo se zatreslo rusko poluostrvo: Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio Kamčatku

Mondo pre 44 minuta  |  Marina Letić
Ponovo se zatreslo rusko poluostrvo: Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio Kamčatku

Zemljotres magnitude 7,4 stepeni po Rihteru pogodio je obalu ruskog poluostrva Kamčatka tokom noći 13. septembra, saopštila je Američka geološka služba (USGS).

Ovaj zemljotres usledio je posle nešto više od mesec dana nakon potresa magnitude 8,8 - šestog najsnažnijeg u istoriji - koji je 29. jula pogodio obalu Kamčatke i izazvao cunami. Epicentar zemljotresa od 13. septembra bio je 111,7 kilometara istočno od Petropavlovska-Kamčatskog, na dubini od oko 39 kilometara, saopštio je USGS. Prema američkim seizmolozima, zemljotres od 7,4 magnitude predstavlja naknadni potres od onog od 29. jula i do sada je najsnažniji posle
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

Radio 021 pre 44 minuta
(Video) Zemljotres razorne jačine pogodio Rusiju! Proglašena opasnost, stanovništvo evakuisano preti im cunami

(Video) Zemljotres razorne jačine pogodio Rusiju! Proglašena opasnost, stanovništvo evakuisano preti im cunami

Dnevnik pre 54 minuta
Opasan udar na kamčatki: Snažan zemljotres jačine 7,4 pogodio rusku obalu na Dalekom istoku!

Opasan udar na kamčatki: Snažan zemljotres jačine 7,4 pogodio rusku obalu na Dalekom istoku!

Kurir pre 54 minuta
Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali kod istočne obale Kamčatke

Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali kod istočne obale Kamčatke

RTV pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

N1 Info pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio istočnu obalu Kamčatke, opasnost od cunamija

Snažan zemljotres pogodio istočnu obalu Kamčatke, opasnost od cunamija

Danas pre 1 sat
Razoran zemljogtres pogodio Rusiju: Proglašena opasnost od cunamija: Sve službe u stanju visoke pripravnosti, evo šta je…

Razoran zemljogtres pogodio Rusiju: Proglašena opasnost od cunamija: Sve službe u stanju visoke pripravnosti, evo šta je naređeno građanima

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresCunami

Svet, najnovije vesti »

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, izdato upozorenje za cunami

Radio 021 pre 44 minuta
33 Sata užasa! Ovo je najveća misterija ubistva Čarlija Kirka: Rekonstrukcija atentata pokazuje da je ovaj detalj bio ključan…

33 Sata užasa! Ovo je najveća misterija ubistva Čarlija Kirka: Rekonstrukcija atentata pokazuje da je ovaj detalj bio ključan za zločin koji je zapalio Ameriku

Blic pre 34 minuta
Dramatične scene u Beču: “Radili” noževi u balkanskoj kafani, dvoje u kritičnom stanju

Dramatične scene u Beču: “Radili” noževi u balkanskoj kafani, dvoje u kritičnom stanju

Vesti online pre 54 minuta
Tramp: Strpljenje s Putinom mi brzo ističe

Tramp: Strpljenje s Putinom mi brzo ističe

Vesti online pre 9 minuta
"Kina se sprema za rat, sledi domino efekat": Stiglo zloslutno upozorenje

"Kina se sprema za rat, sledi domino efekat": Stiglo zloslutno upozorenje

Blic pre 49 minuta