Ponovo se zatreslo rusko poluostrvo: Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio Kamčatku

Zemljotres magnitude 7,4 stepeni po Rihteru pogodio je obalu ruskog poluostrva Kamčatka tokom noći 13. septembra, saopštila je Američka geološka služba (USGS).

Ovaj zemljotres usledio je posle nešto više od mesec dana nakon potresa magnitude 8,8 - šestog najsnažnijeg u istoriji - koji je 29. jula pogodio obalu Kamčatke i izazvao cunami. Epicentar zemljotresa od 13. septembra bio je 111,7 kilometara istočno od Petropavlovska-Kamčatskog, na dubini od oko 39 kilometara, saopštio je USGS. Prema američkim seizmolozima, zemljotres od 7,4 magnitude predstavlja naknadni potres od onog od 29. jula i do sada je najsnažniji posle