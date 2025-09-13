"Raširio je čeljust da je zgrabi, dohvatio je šapom": Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj

Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge! "Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk.

Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu. Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude", napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr". Dodala je da ćerka nije ujedena. "I da, nije ujedena, raširio je čeljust da je zgrabi bočno, kad sam je i ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali eto za rubriku verovali ili ne", navela je ona.