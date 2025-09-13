"Raširio je čeljust da je zgrabi, dohvatio je šapom": Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
"Raširio je čeljust da je zgrabi, dohvatio je šapom": Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj

Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge! "Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk.

Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu. Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude", napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr". Dodala je da ćerka nije ujedena. "I da, nije ujedena, raširio je čeljust da je zgrabi bočno, kad sam je i ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali eto za rubriku verovali ili ne", navela je ona.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

RTS pre 0 minuta
Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na moru u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na moru u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Sputnik pre 35 minuta
Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj: „Sve se desilo za 20 sekundi, zgrabila sam je, ali ju je…

Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj: „Sve se desilo za 20 sekundi, zgrabila sam je, ali ju je zakačio šapom po leđima“

Nova pre 1 sat
Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj, sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj, sumnja se na ujed vuka

Danas pre 1 sat
Petogodišnje dete iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Petogodišnje dete iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Euronews pre 2 sata
Petogodišnje dete iz Srbije na Halkidikiju ujeo vuk

Petogodišnje dete iz Srbije na Halkidikiju ujeo vuk

Vesti online pre 3 sata
"Raširio je čeljusti da je zgrabi!" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj

"Raširio je čeljusti da je zgrabi!" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Grčka

Društvo, najnovije vesti »

Glamočić: Pošumljenost Srbije u ravni sa evropskim prosekom

Glamočić: Pošumljenost Srbije u ravni sa evropskim prosekom

RTV pre 0 minuta
Roditelji i zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji: Ne može škola da se koristi za nelegalne radnje

Roditelji i zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji: Ne može škola da se koristi za nelegalne radnje

N1 Info pre 25 minuta
Član NSPRS: "Ministar osvete" vrši odmazdu prema svima koji su bili u obustavi rada

Član NSPRS: "Ministar osvete" vrši odmazdu prema svima koji su bili u obustavi rada

N1 Info pre 40 minuta
General Janković tvrdi da pripreme za vojnu paradu teku po planu

General Janković tvrdi da pripreme za vojnu paradu teku po planu

Beta pre 10 minuta
VIDEO: Udruženje „Plavi krug“ poziva sugrađane da pomognu deci sa autizmom

VIDEO: Udruženje „Plavi krug“ poziva sugrađane da pomognu deci sa autizmom

Zrenjaninski pre 10 minuta