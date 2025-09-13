Trump poziva NATO da prestane kupovati rusku naftu i uvede carine Kini

Američki predsjednik Donald Trump uputio je snažan poziv svim članicama NATO-a da obustave kupovinu ruske nafte, rekavši da bi takav potez pomogao okončanju smrtonosnog sukoba u Ukrajini.

Govoreći putem svoje platforme Truth Social 13. septembra, Trump je kritikovao neke NATO zemlje zbog nastavka kupovine ruske nafte, nazvavši to "šokantnim" i upozorivši da to "značajno slabi vašu pregovaračku poziciju i moć pregovaranja s Rusijom". Izjava dolazi dan nakon što je NATO pokrenuo novu vojnu operaciju pod nazivom Eastern Sentry, osmišljenu da ojača i zaštiti istočno krilo saveza kao odgovor na ruske upade dronovima u poljski zračni prostor ove sedmice.