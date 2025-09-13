Vučić: Izbori u aprilu ili decembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoje dva moguća termina za prevremene izbore – u aprilu ili decembru sledeće godine, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar.

Vučić je rekao da je svakom ko politički razmišlja i svima koji imaju “tri grama mozga” jasno da postoje dva moguća termina za prevremene izbore, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar. – Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene – kazao je Vučić.