Alimentacioni fond – kako novac stiže do dece?

Prva isplata iz Alimentacionog fonda obavljena je krajem avgusta – država je tada prvi put preuzela obavezu da umesto neodgovornih roditelja isplati ono što deci pripada.

U tu svrhu opredelila je pola milijarde dinara. Sagovornice RTS-a kažu da je samo postojanje ovog fonda velika stvar za one koji novac treba da prime. Naime, Jovana Ružičić iz Centra za mame smatra da će sama činjenica da fond postoji i da nećete proći nekažnjeno i bez posledica, značajno povećati broj alimentacija. Takođe, ministarka bez portfelja Tatjana Macura objasnila je za RTS kako se računa iznos koji se dobija iz Almentacionog fonda za jedno dete i rekla da