Prva iskustva sa Alimentacionim fondom

Jovana Ružičić iz Centra za mame kaže da od majki čuju da su zadovoljne što Alimentacioni fond postoji i da imaju to kao jedan vid sistemske podrške na koju mogu da se oslone

Prva isplata iz Alimentacionog fonda obavljena je krajem avgusta, a država je tada prvi put preuzela obavezu da umesto neodgovornih roditelja isplati ono što deci pripada. U tu svrhu opredelila je pola milijarde dinara, ali ostaju pitanja koliko brzo novac stiže do mališana, koliko porodica je zaista obuhvaćeno i da li je Fond lek ili flaster na rani koju svako drugo dete rastavljenih roditelja proživljava. Kako do naplate alimentacije Prvo je potrebno da postoji