Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sutra u Gadžinom Hanu

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sutra u Gadžinom Hanu

Svečanost povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana u ponedeljak, 15. septembra u Gadžinom Hanu.

Svečanost će početi u 12 časova na Trgu Dragutina Matića u tom mestu, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra obeležava u Srbiji i Republici Srpskoj od 2020. godine. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava Proboj solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. U okviru ovogodišnjeg
