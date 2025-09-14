Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

Rumunski borbeni avioni primetili su dron, za koji tvrde da je ruski, kako leti u vazdušnom prostoru te zemlje.

EPA Avioni F-16 otkrili su ruski dron u rumunskom vazdušnom prostoru, dok su nadgledali granicu zemlje sa Ukrajinom Rumunija tvrdi da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor i tako je postala druga zemlja NATO-a koja je prijavila takav upad u poslednjih nedelju dana. Rumunski borbeni avioni su bili u vazduhu prateći ruski napad u Ukrajini u subotu i uspeli su da prate dron blizu južne granice Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsednik