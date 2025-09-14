Poljoprivrednici najavili protest zbog neispunjenih zahteva: Traže pomoć države i niže cene goriva

Poljoprivrednici šest udruženja u Srbiji započeće u ponedeljak, 15. septembra u podne protest zbog neispunjenih ranijih zahteva o gorivu, kreditima, berzi i dugovima prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond).

Oni će u okviru protesta doći traktorima do zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine i tu ih parkirati. Naveli su da sutra neće blokirati puteve i saobraćajnice, “osim ako policija ne bude zaustavljala učesnike protesta na putu do odredišta”. Sutrašnji protest će početi u podne i trajaće jedan dan, a u slučaju da im država ne ispuni zahteve u roku od deset dana, nastaviće proteste. Pozvali su i građane da ih podrže. Odluku o protestu doneli su u četvrtak, 11.
