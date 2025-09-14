Čović u Jutarnjem o selektoru: ''Cirkulišu neka imena, ali...''

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović ponovo je gostovao u Jutarnjem programu, ali ovoga puta na TV Prva.

I ovoga puta je glavna tema bio velikli neuspeh našeg nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu u Rigi, s obzirom da su ''orlovi'' tamo otputovali kao prvi favoriti za zlatnu medalju, a eliminisani su već u osmini finala. Kao posledica toga, reprezentacija Srbije dobiće uskoro novog selektora koji će debitovati već u novembru, na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. "Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra.