Čović u Jutarnjem o selektoru: ''Cirkulišu neka imena, ali...''

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Čović u Jutarnjem o selektoru: ''Cirkulišu neka imena, ali...''

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović ponovo je gostovao u Jutarnjem programu, ali ovoga puta na TV Prva.

I ovoga puta je glavna tema bio velikli neuspeh našeg nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu u Rigi, s obzirom da su ''orlovi'' tamo otputovali kao prvi favoriti za zlatnu medalju, a eliminisani su već u osmini finala. Kao posledica toga, reprezentacija Srbije dobiće uskoro novog selektora koji će debitovati već u novembru, na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. "Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sportske.net pre 5 minuta
Naravno da mislim o napuštanju mesta predsednika: Čović jasan nakon neuspeha u Rigi!

Naravno da mislim o napuštanju mesta predsednika: Čović jasan nakon neuspeha u Rigi!

Hot sport pre 5 minuta
Nebojša Čović razmišlja da napusti mesto predsednika Saveza: "Šta će mi to..."

Nebojša Čović razmišlja da napusti mesto predsednika Saveza: "Šta će mi to..."

Telegraf pre 55 minuta
"Imao sam ideju, Amerikanci nisu dali": Čović otkrio šta je najviše poremetilo Srbiju

"Imao sam ideju, Amerikanci nisu dali": Čović otkrio šta je najviše poremetilo Srbiju

Mondo pre 2 sata
I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

I Nebojša Čović odlazi?! Debakl na Eurobasketu ozbiljno uzdrmao srpsku košarku! Predsednik KSS razmišlja o ostavci

Kurir pre 1 sat
Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije? "Uvek sam imao odgovornost i rezultat"

Nebojša Čović napušta Košarkaški savez Srbije? "Uvek sam imao odgovornost i rezultat"

Mondo pre 1 sat
Pešić od 30. septembra više neće biti selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Pešić od 30. septembra više neće biti selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Morava info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićSvetsko prvenstvoEvropsko prvenstvo

Sport, najnovije vesti »

Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 100 metara na SP u Tokiju

Džeferson-Vuden osvojila zlato u trci na 100 metara na SP u Tokiju

Radio 021 pre 10 minuta
UŽIVO: Ko će još na podijum? Grci i Finci u okršaju za bronzu

UŽIVO: Ko će još na podijum? Grci i Finci u okršaju za bronzu

Sport klub pre 25 minuta
Moto GP: 73. pobeda za Marka Markesa, Banjaja odustao u San Marinu

Moto GP: 73. pobeda za Marka Markesa, Banjaja odustao u San Marinu

Nedeljnik pre 25 minuta
Srpski veslači otputovali na Svetsko prvenstvo u Šangaju

Srpski veslači otputovali na Svetsko prvenstvo u Šangaju

Danas pre 15 minuta
Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sad bi i Čović da ode? Ne želi da ga ''sapliću''...

Sportske.net pre 5 minuta