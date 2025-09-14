Nevreme preti celoj Hrvatskoj: Na snazi meteoalarmi, evo gde se očekuju najjače oluje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs / Večernji.hr
Nevreme preti celoj Hrvatskoj: Na snazi meteoalarmi, evo gde se očekuju najjače oluje

Početkom novog nedeljnog perioda u Hrvatskoj se očekuje pretežno sunčano vreme s jutarnjom svežinom i lokalnom maglom, dok će danju biti prijatno toplo.

DHMZ je za nedelju izdao meteoalarme zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena koje će pogoditi celu Hrvatsku. Prema najnovijim prognozama, očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj sunčanih razdoblja biće malo. Već pre podne očekuje se jače naoblačenje, a od sredine dana moguće su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umeren jugozapadni vetar okrenuće na severni, prolazno s jakim udarima. Jutarnja
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 4 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 4 minuta
Danas nas očekuje promena vremena - naoblačenje, kiša, pa i pljuskovi

Danas nas očekuje promena vremena - naoblačenje, kiša, pa i pljuskovi

N1 Info pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme nestabilno – kiša, pljuskovi i olujni vetar

Vreme nestabilno – kiša, pljuskovi i olujni vetar

Glas Zaječara pre 1 sat
Stiže nevreme, RHMZ popalio alarme u celoj Srbiji! Pljuskovi i grmljavina, u pojedinim mestima padaće grad

Stiže nevreme, RHMZ popalio alarme u celoj Srbiji! Pljuskovi i grmljavina, u pojedinim mestima padaće grad

Dnevnik pre 39 minuta
Danas u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Danas u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaHRTVremenska prognozavreme

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Danas pre 19 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 4 minuta
Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Blic pre 19 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 4 minuta
Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Danas pre 9 minuta