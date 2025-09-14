Nevreme preti celoj Hrvatskoj: Na snazi meteoalarmi, evo gde se očekuju najjače oluje

Početkom novog nedeljnog perioda u Hrvatskoj se očekuje pretežno sunčano vreme s jutarnjom svežinom i lokalnom maglom, dok će danju biti prijatno toplo.

DHMZ je za nedelju izdao meteoalarme zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena koje će pogoditi celu Hrvatsku. Prema najnovijim prognozama, očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj sunčanih razdoblja biće malo. Već pre podne očekuje se jače naoblačenje, a od sredine dana moguće su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umeren jugozapadni vetar okrenuće na severni, prolazno s jakim udarima. Jutarnja