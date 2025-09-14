Strašno! Kamere usnimile zadnjicu Maje Marinković, u ovo je ugradila 840 kubila silikona: Sada je skroz čudno

Telegraf pre 40 minuta  |  Telegraf.rs
Maja Marinković ušla je u Elitu 9, a kamere su usnimile kako zaista sada izgleda posle nekoliko plastičnih operacija.

Naime, Maja je u rijaliti ušla u uskom kombinezonu, pa je do izražaja došla njena silikonska zadnjica. Ono što su mnogi primetili, jeste da Majina zadnjica izgleda malo čudno - izdeformisano. U nekoliko kadrova, kamere su usnimile Maju otpozadi, zbog čega su mnogi ostali u čudu: "Šta je bre ovo?"... Starleta Maja Marinković pre dve godine je imala hiruršku intervenciju, ugradila je silikone u zadnjicu i to 480 kubika koji su se sada ideformisali. Inače, operacija
