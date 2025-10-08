Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Muškarci, zamislite ovo: trošite desetine evra kako biste svoju krunu lica – prelepu i negovanu bradu održavali urednom i modernim... a onda saznate da je ona prava bakterijska "žarišna tačka". čak i više nego pseća dlaka! Da, dobro ste pročitali, mala ali veoma zanimljiva studija pokazala je da muške brade mogu sadržati više štetnih bakterija nego pseća dlaka.

Istraživači u Švajcarskoj uporedili su brade i pseću dlaku i otkrili veće prisustvo mikroba u bradama, uključujući i neke bakterije koje mogu izazvati infekcije. To ne znači da su brade po defaultu "prljave", međutim, ovo otvara ozbiljna pitanja o higijeni. Studija, objavljena u časopisu European Radiology (2019), obuhvatila je 18 muškaraca sa bradama (od 18 do 76 godina) i 30 pasa različitih rasa. Naučnici su uzeli uzorke sa brada (lica i vrata), kao i pljuvačku