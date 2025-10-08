Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Blic pre 9 minuta
Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Muškarci, zamislite ovo: trošite desetine evra kako biste svoju krunu lica – prelepu i negovanu bradu održavali urednom i modernim... a onda saznate da je ona prava bakterijska "žarišna tačka". čak i više nego pseća dlaka! Da, dobro ste pročitali, mala ali veoma zanimljiva studija pokazala je da muške brade mogu sadržati više štetnih bakterija nego pseća dlaka.

Istraživači u Švajcarskoj uporedili su brade i pseću dlaku i otkrili veće prisustvo mikroba u bradama, uključujući i neke bakterije koje mogu izazvati infekcije. To ne znači da su brade po defaultu "prljave", međutim, ovo otvara ozbiljna pitanja o higijeni. Studija, objavljena u časopisu European Radiology (2019), obuhvatila je 18 muškaraca sa bradama (od 18 do 76 godina) i 30 pasa različitih rasa. Naučnici su uzeli uzorke sa brada (lica i vrata), kao i pljuvačku
Otvori na blic.rs

Blic »

Oglasio se zvaničnik Hamasa: Za danas završeni pregovori u Šarm el Šeiku: Fokus na mapama povlačenja izraelskih snaga iz Gaze…

Oglasio se zvaničnik Hamasa: Za danas završeni pregovori u Šarm el Šeiku: Fokus na mapama povlačenja izraelskih snaga iz Gaze i zakazivanje oslobađanja talaca

Blic pre 4 sati
"Svaka pesma je podseća na Sašu": Suzana Jovanović nije smogla snage da ode na veselje kod Viki Miljković: "i dalje je u…

"Svaka pesma je podseća na Sašu": Suzana Jovanović nije smogla snage da ode na veselje kod Viki Miljković: "i dalje je u velikoj žalosti"

Blic pre 3 sata
Velika akcija hapšenja u Grockoj: Dileri "pali" na primopredaji droge: Zaplenjeno 20 kilograma marihuane (video)

Velika akcija hapšenja u Grockoj: Dileri "pali" na primopredaji droge: Zaplenjeno 20 kilograma marihuane (video)

Blic pre 3 satajoš 1 povezana
(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

(Foto): Đurić priredio diplomatskom koru posetu i obilazak Topole i Oplenca

Blic pre 54 minuta
(Video) Toksični oblak se širi, vlasti pozvale građane da ostanu u kućama: Drama u Nemačkoj: Zatvorite prozore i vrata…

(Video) Toksični oblak se širi, vlasti pozvale građane da ostanu u kućama: Drama u Nemačkoj: Zatvorite prozore i vrata, isključite ventilaciju i klimatizaciju!

Blic pre 2 sata
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Muška brada ima više štetnih bakterija nego pseća dlaka! Istraživači šokirani rezultatima

Blic pre 9 minuta
Bora Santana slavi razvod u Eliti 9: Baloni, šampanjci, pristižu pokloni: Evo koja pevačica peva specijalno za njega - Sve se…

Bora Santana slavi razvod u Eliti 9: Baloni, šampanjci, pristižu pokloni: Evo koja pevačica peva specijalno za njega - Sve se orilo

Blic pre 1 sat
Tužna istina o sašinoj udovici! Evo zašto Suzana Jovanović nije mogla da dođe na bitan događaj

Tužna istina o sašinoj udovici! Evo zašto Suzana Jovanović nije mogla da dođe na bitan događaj

Alo pre 1 sat
Četbotovi koji ne žele da kažu „zbogom“

Četbotovi koji ne žele da kažu „zbogom“

Radar pre 2 sata
"Rak je zahvatio ostale ograne, ali mu to porodica nije rekla" Detalji o poslednjim danima Halida Bešlića teraju suze na oči

"Rak je zahvatio ostale ograne, ali mu to porodica nije rekla" Detalji o poslednjim danima Halida Bešlića teraju suze na oči

Alo pre 1 sat