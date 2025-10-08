Četbotovi koji ne žele da kažu „zbogom“

Emocionalna manipulacija u aplikacijama nije incidentno ponašanje, već široko rasprostranjen, etički opasan dizajn ovih proizvoda na tržištu AI

Aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji poput Replike, Chai, PolyBuzz, Talkie i Character.AI, svoju popularnost su izgradile na stvaranju osećanja povezanosti, empatije i digitalnog prijateljstva sa korisnicima. Milioni u njima traže podršku i sagovornika, što ugrožava kvalitet stvarnih međuljudskih odnosa. Novo istraživanje Harvardske poslovne škole (HBS) otkriva dodatnu problematičnu karakteristiku dizajna ovih aplikacija – emocionalno manipulativne