Ministar poljoprivrede: Izlazak manjeg dela traktora na ulice je nebitan

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je u nedelju, povodom protesta poljoprivrednika najavljenog za ponedeljak, 14. septembar u Novom Sadu, da je „izlazak manjeg dela od više stotina hiljada traktora na ulice nebitan“. Glamočić je naveo i da je ministarstvo kojim on rukovodi „otvoreno za razgovor sa svim udruženjima“. „Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo