Tramp je poslao upozorenje: Budite oprezni

B92 pre 51 minuta
Donald Tramp upozorio je kasno sinoć Izrael da bude oprezan, nekoliko dana posle napada na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Kataru, zemlji koju američki predsednik smatra "veoma dobrim saveznikom".

"Katar je veoma dobar saveznik. Izrael i svi ostali, morate da budete oprezni. Kada napadate ljude, morate biti oprezni", rekao je Tramp novinarima. Predsednik SAD je dodao da je "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom izvršenim u utorak u Dohi, glavnom gradu Katara gde se nalazi politička kancelarija Hamasa. Američke diplomate su ocenile da taj napad ipak neće uticati na odnose sa Izraelom. Katar je jedan od posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze,
