Trampova poruka Izraelu da bude oprezan posle napada u Kataru

Beta pre 45 minuta

Donald Tramp (Trump) upozorio je kasno sinoć Izrael da bude oprezan, nekoliko dana posle napada na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Kataru, zemlji koju američki predsednik smatra "veoma dobrim saveznikom".

"Katar je veoma dobar saveznik. Izrael i svi ostali, morate da budete oprezni. Kada napadate ljude, morate biti oprezni", rekao je Tramp novinarima.

Predsednik SAD je dodao da je "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom izvršenim u utorak u Dohi, glavnom gradu Katara gde se nalazi politička kancelarija Hamasa.

Američke diplomate su ocenile da taj napad ipak neće uticati na odnose sa Izraelom. 

Katar je jedan od posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze, gde je rat pokrenut napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. 

Izraelski napad, u kojem je ubijeno pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskih snaga bezbednosti, izazvao je široku osudu, posebno u arapskom svetu.

Katarske vlasti su pozvale međunarodnu zajednicu da "prekine sa dvostrukim standardima" prema Izraelu i kazni tu zemlju.

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regionu.

(Beta, 15.09.2025)

Povezane vesti »

Trampova poruka Izraelu posle napada na Hamas: Budite oprezni, Katar je dobar saveznik

Trampova poruka Izraelu posle napada na Hamas: Budite oprezni, Katar je dobar saveznik

Nova pre 25 minuta
Tramp upozorio Izrael nakon napada na Katar: Budite oprezni, to nam je "dobar saveznik"

Tramp upozorio Izrael nakon napada na Katar: Budite oprezni, to nam je "dobar saveznik"

N1 Info pre 15 minuta
Tramp upozorava "Izrael i sve ostale da budu oprezni" Američki predsednik "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom na Katar…

Tramp upozorava "Izrael i sve ostale da budu oprezni" Američki predsednik "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom na Katar: "Kada napadate ljude..." (foto)

Kurir pre 0 minuta
Trampova poruka Izraelu da bude oprezan posle napada u Kataru

Trampova poruka Izraelu da bude oprezan posle napada u Kataru

Radio sto plus pre 45 minuta
Katar uputio poziv međunarodnoj zajednici! "Kaznite Izrael zbog rata u Gazi i napada na Katar"

Katar uputio poziv međunarodnoj zajednici! "Kaznite Izrael zbog rata u Gazi i napada na Katar"

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasKatarDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Stiže razvedravanje: Pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom

Stiže razvedravanje: Pretežno sunčano, ponegde sa slabom kišom

N1 Info pre 19 minuta
Pred Novosađanima topao dan uz dosta sunca

Pred Novosađanima topao dan uz dosta sunca

Radio 021 pre 30 minuta
Šta vuče deficit tekućeg računa Srbije – da li su nam rođaci iz Nemačke posustali

Šta vuče deficit tekućeg računa Srbije – da li su nam rođaci iz Nemačke posustali

Bloomberg Adria pre 5 minuta
Trampova poruka Izraelu posle napada na Hamas: Budite oprezni, Katar je dobar saveznik

Trampova poruka Izraelu posle napada na Hamas: Budite oprezni, Katar je dobar saveznik

Nova pre 25 minuta
Tramp upozorio Izrael nakon napada na Katar: Budite oprezni, to nam je "dobar saveznik"

Tramp upozorio Izrael nakon napada na Katar: Budite oprezni, to nam je "dobar saveznik"

N1 Info pre 15 minuta