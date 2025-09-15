Trampova poruka Izraelu da bude oprezan posle napada u Kataru

Beta pre 45 minuta

Donald Tramp (Trump) upozorio je kasno sinoć Izrael da bude oprezan, nekoliko dana posle napada na zvaničnike palestinskog pokreta Hamas u Kataru, zemlji koju američki predsednik smatra "veoma dobrim saveznikom".

"Katar je veoma dobar saveznik. Izrael i svi ostali, morate da budete oprezni. Kada napadate ljude, morate biti oprezni", rekao je Tramp novinarima.

Predsednik SAD je dodao da je "veoma nezadovoljan" izraelskim napadom izvršenim u utorak u Dohi, glavnom gradu Katara gde se nalazi politička kancelarija Hamasa.

Američke diplomate su ocenile da taj napad ipak neće uticati na odnose sa Izraelom.

Katar je jedan od posrednika u pregovorima o prekidu vatre u Pojasu Gaze, gde je rat pokrenut napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Izraelski napad, u kojem je ubijeno pet članova Hamasa i jedan pripadnik katarskih snaga bezbednosti, izazvao je široku osudu, posebno u arapskom svetu.

Katarske vlasti su pozvale međunarodnu zajednicu da "prekine sa dvostrukim standardima" prema Izraelu i kazni tu zemlju.

U Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u regionu.

(Beta, 15.09.2025)