Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je ponedeljak na zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi EXPO u Osaki da je Srbija most između Istoka i Zapada, baš kao što i paviljon naše zemlje u Osaki, sa temom "Društvo igre", predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025.

Osaka i EXPO 2027. Beograd. Vučić rekao da je paviljon Srbije na izložbi EXPO u Osaki do sada posetilo 880.000 ljudi i istakao da je to neverovatan rezultat i za oko 500.000 više nego što je očekivano. "Naši brojevi su zaista dobri. Mi smo očekivali 650.000, a imaćemo preko 1.100.000. U vrlo malom restoranu imamo oko 2.000 ljudi dnevno. Ukupno je naš prostor 840 kvadrata i jedan je od najekonomičnijih i najlepše uređenih", rekao je predsednik Vučić, nakon obilaska