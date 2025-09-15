Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Bloomberg Adria pre 21 minuta  |  Bloomberg Adria
Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je ponedeljak na zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi EXPO u Osaki da je Srbija most između Istoka i Zapada, baš kao što i paviljon naše zemlje u Osaki, sa temom "Društvo igre", predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025.

Osaka i EXPO 2027. Beograd. Vučić rekao da je paviljon Srbije na izložbi EXPO u Osaki do sada posetilo 880.000 ljudi i istakao da je to neverovatan rezultat i za oko 500.000 više nego što je očekivano. "Naši brojevi su zaista dobri. Mi smo očekivali 650.000, a imaćemo preko 1.100.000. U vrlo malom restoranu imamo oko 2.000 ljudi dnevno. Ukupno je naš prostor 840 kvadrata i jedan je od najekonomičnijih i najlepše uređenih", rekao je predsednik Vučić, nakon obilaska
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Press: Zoran Živković

Press: Zoran Živković

N1 Info pre 2 sata
„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

Dnevnik pre 1 sat
Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Novi magazin pre 2 sata
Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Luftika pre 3 sata
Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Pravda pre 3 sata
Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u…

Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u koja je ušla

Nova pre 5 sati
Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeEXPOEXPO 2027

Politika, najnovije vesti »

Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Danas pre 11 minuta
Oklopna vozila i dalje "gaze" Novim Beogradom: Ko će snositi finsnsijsku odgovornost za saniranje renoviranih ulica?

Oklopna vozila i dalje "gaze" Novim Beogradom: Ko će snositi finsnsijsku odgovornost za saniranje renoviranih ulica?

N1 Info pre 6 minuta
Marko Đurić pozvao Srbe koji žive na Kosovu da izađu na lokalne izbore u oktobru

Marko Đurić pozvao Srbe koji žive na Kosovu da izađu na lokalne izbore u oktobru

Novi magazin pre 6 minuta
NUNS: Novinari nisu kolateralna šteta političkih obračuna

NUNS: Novinari nisu kolateralna šteta političkih obračuna

In medija pre 6 minuta
Uhapšen ubica i palikuća, policija ga našla u kukuruzu kod Uba

Uhapšen ubica i palikuća, policija ga našla u kukuruzu kod Uba

Novi magazin pre 1 minut