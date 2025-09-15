Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da “uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup”, navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake.

Odgovarajući na pitanja novinara i o tome da je persona non grata u Novom Sadu, predsednik Srbije je odgovorio: “Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Odlazim tamo neretko, imam rodbinu. Pobedićemo ih kao što smo ih uvek pobeđivali”, dodao je. “Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije (nego pre). Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno”, rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima. Ovo je jedna u nizu Vučićevih najava