Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Luftika pre 6 sati
Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da “uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup”, navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake.

Odgovarajući na pitanja novinara i o tome da je persona non grata u Novom Sadu, predsednik Srbije je odgovorio: “Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Odlazim tamo neretko, imam rodbinu. Pobedićemo ih kao što smo ih uvek pobeđivali”, dodao je. “Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije (nego pre). Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno”, rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima. Ovo je jedna u nizu Vučićevih najava
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Bloomberg Adria pre 3 sata
Press: Zoran Živković

Press: Zoran Živković

N1 Info pre 5 sati
„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

Dnevnik pre 4 sati
Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Novi magazin pre 5 sati
Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Pravda pre 7 sati
Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u…

Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u koja je ušla

Nova pre 8 sati
Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vreme pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik SrbijeJapanpersona non grata

Politika, najnovije vesti »

„Bilo bi dobro da svi koji su 15. marta bili na ulicama Beograda dođu na Vučićevu vojnu paradu“: Sagovornici Danasa o…

„Bilo bi dobro da svi koji su 15. marta bili na ulicama Beograda dođu na Vučićevu vojnu paradu“: Sagovornici Danasa o tenkovima i avionima u glavnom gradu

Danas pre 10 minuta
Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Blic pre 50 minuta
Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Danas pre 40 minuta
„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

Danas pre 1 sat
Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Danas pre 2 sata