Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup", navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake.

"Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije (nego pre). Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno", rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima. On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan. "Imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Za plamen
Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik SrbijeJapanpersona non grata

