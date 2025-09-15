Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Pravda pre 5 sati  |  NSOM
Aleksandar Vučić: Uskoro dolazim u Novi Sad na veliki skup. Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije nego pre

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "uskoro dolazi u Novi Sad na veliki skup", navodeći da je u tom gradu neretko, jer u njemu ima rođake.

"Hteli su da sruše Srbiju, pobedićemo ih ubedljivije (nego pre). Njihova nervoza raste jer su svesni da je sve završeno", rekao je Vučić u Japanu, govoreći o političkim protivnicima. On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan. "Imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Za plamen
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Bloomberg Adria pre 1 sat
Press: Zoran Živković

Press: Zoran Živković

N1 Info pre 3 sata
„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

Dnevnik pre 3 sata
Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Novi magazin pre 4 sati
Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Vučić najavio još jedan dolazak u grad koji ga ne zove, jer rodbina ne odustaje

Luftika pre 4 sati
Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u…

Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u koja je ušla

Nova pre 6 sati
Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vučić iz Osake: Sledeći put 200.000 antiblokadera na ulicama Srbije

Vreme pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik SrbijeJapanpersona non grata

Politika, najnovije vesti »

„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

„Sever za sve“: Zahtevamo od vlasti u Beogradu da javno kažu da li se u ohridskom paketu nalaze i prosveta i zdravstvo

Danas pre 3 minuta
Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Predsedavajuća OEBS o incidentoma na protestima u Srbiji: Važno da se tenzije smanje i da se izbegne zapaljiva retorika

Danas pre 28 minuta
Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Arsenijević o pronađenom oružju: Klasična podmetačina, rečeno mi je da ne mogu da očekujem fer suđenje

Danas pre 1 sat
Predsedavajuća OEBS: Sa zabinutošću smo pratili nedavne izveštaje o incidentima na protestima u Srbiji

Predsedavajuća OEBS: Sa zabinutošću smo pratili nedavne izveštaje o incidentima na protestima u Srbiji

N1 Info pre 53 minuta
Ministarstvo izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za narodne kuhinje

Ministarstvo izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za narodne kuhinje

N1 Info pre 8 minuta