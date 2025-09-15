„Neverovatan rezultat“ Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

Dnevnik pre 6 sati
„Neverovatan rezultat" Vučić poručio iz osake: Već 880.000 ljudi posetilo paviljon Srbije, očekujemo preko milion!

Aleksandar Vučić izjavio je da je paviljon Srbije na izložbi Ekspo u Osaki do sada posetilo 880.000 ljudi i istakao da je to neverovatan rezultat i za oko 500.000 više nego što je očekivano, kao i da bi do kraja mogli da dostignemo 1,1 milion posetilaca.

Naši brojevi su zaista dobri. Dakle, do sada je tačno 880.000 posetilaca bilo u ovom paviljonu. U Osaki mi očekujemo da ćemo preći 1.100.000, što je neverovatno i za gotovo 500.000 više od očekivanja. Mi smo očekivali 650.000, imaćemo preko 1.100.000 svakog dana. U vrlo malom restoranu ili restorančiću imamo oko 2.000 ljudi dnevno. Ukupno je naš prostor 840 kvadrata i jedan je od najekonomičnijih i najlepše uređenih, rekao je Vučić nakon obilaska paviljona Srbije u
