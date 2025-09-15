(In memoriam) ovako je govorio Slavko Obadov Evo šta je rekao u poslednjem intervjuu „Dnevnik”

Legendarni srpski džudista Slavko Obadov, preminuo je u 77. godini života, a tužne vesti potvrdila je njegova porodica.

Obadov je bio jedan od najuspešnijih džudista u istoriji jugoslovenskog sporta i prvi osvajač olimpijske medalje za džudo reprezentaciju Jugoslavije. Poslednji intervju dao je za „Dnevnik” pre nekoliko meseci gde je evocirao uspomene o svojoj mladosti i karijeri ispunjenoj uspesima i brojnim trofejima. – Rođen sam, da se našalim - greškom, u Zemunu – uz osmeh je počeo Obadov. – Moja majka se nalazila u sedmom mesecu trudnoće sa mnom, kada je otišla u posetu kod mog