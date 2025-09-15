Dan srpskog jedinstva kao deo nacionalnog identiteta: Koliko smo danas ujedinjeni i spremni da to sačuvamo?

Euronews pre 58 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Dan srpskog jedinstva kao deo nacionalnog identiteta: Koliko smo danas ujedinjeni i spremni da to sačuvamo?

Već pet godina, u znak sećanja na proboj Solunskog fronta, u Republici Srbiji i Republici Srpskoj 15. septembar obeležava se kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

O tome da li još uvek negujemo jedinstvo i kako nasleđe solunaca danas utiče na naš odnos prema istoriji govorili su za Euronews Srbija Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, Miroslav Đorđević iz Instituta za uporedno pravo, i politički analitičar i istoričar Srđan Graovac. Đorđević: Proboj Solunskog fronta "poslednji ekser u kovčeg" Centralnih sila Đorđević ističe da je značaj proboja Solunskog fronta ne samo izuzetan, već i mnogo veći nego što se često
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Čestitke povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Čestitke povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

RTV pre 13 minuta
Vučević: Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država

Vučević: Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država

NIN pre 18 minuta
Srpske zastave vijore se širom sveta: Dan zastave obeležava se u ambasadama Srbije, na zgradama istaknuta naša trobojka (foto)…

Srpske zastave vijore se širom sveta: Dan zastave obeležava se u ambasadama Srbije, na zgradama istaknuta naša trobojka (foto)

Blic pre 13 minuta
Velika srpska trobojka na zgradi Konzulata Srbije u Lincu

Velika srpska trobojka na zgradi Konzulata Srbije u Lincu

Vesti online pre 3 minuta
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

RTS pre 18 minuta
Svečana centralna proslava u Gadžinom Hanu Vučević: Danas nam treba mudrost i sloga da državu spasemo!

Svečana centralna proslava u Gadžinom Hanu Vučević: Danas nam treba mudrost i sloga da državu spasemo!

Alo pre 17 minuta
Dan srpskog jedinstva, centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Dan srpskog jedinstva, centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

RTV pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika Srpskadan srpskog jedinstvapraznik

Feljton, najnovije vesti »

Čestitke povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Čestitke povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

RTV pre 13 minuta
Vučević: Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država

Vučević: Srbiji danas potrebni mudrost i sloga da se spasi država

NIN pre 18 minuta
Srpske zastave vijore se širom sveta: Dan zastave obeležava se u ambasadama Srbije, na zgradama istaknuta naša trobojka (foto)…

Srpske zastave vijore se širom sveta: Dan zastave obeležava se u ambasadama Srbije, na zgradama istaknuta naša trobojka (foto)

Blic pre 13 minuta
Velika srpska trobojka na zgradi Konzulata Srbije u Lincu

Velika srpska trobojka na zgradi Konzulata Srbije u Lincu

Vesti online pre 3 minuta
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

RTS pre 18 minuta