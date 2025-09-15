Dan srpskog jedinstva kao deo nacionalnog identiteta: Koliko smo danas ujedinjeni i spremni da to sačuvamo?

Već pet godina, u znak sećanja na proboj Solunskog fronta, u Republici Srbiji i Republici Srpskoj 15. septembar obeležava se kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

O tome da li još uvek negujemo jedinstvo i kako nasleđe solunaca danas utiče na naš odnos prema istoriji govorili su za Euronews Srbija Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije, Miroslav Đorđević iz Instituta za uporedno pravo, i politički analitičar i istoričar Srđan Graovac. Đorđević: Proboj Solunskog fronta "poslednji ekser u kovčeg" Centralnih sila Đorđević ističe da je značaj proboja Solunskog fronta ne samo izuzetan, već i mnogo veći nego što se često