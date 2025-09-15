Ruski dronovi kršili vazdušni prostor zemalja članica NATO: Reagovalo Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije je pozvalo danas ruskog ambasadora u toj zemlji nakon što su ruski dronovi kršili vazdušni prostor zemalja članica NATO prošle nedelje, i istaklo da će na svaki ponovni upad biti odgovoreno silom. "Upadi u vazdušni prostor NATO bili su potpuno neprihvatljivi.

Velika Britanija je ujedinjena sa svojim saveznicima u NATO u osudi nesmotrenih akcija. Rusija bi trebalo da shvati da njena kontinuirana vojna agresija samo jača jedinstvo zemalja članica NATO i našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu", rekao je portparol Ministarstva, prenosi Rojters. Rumunsko Minsitarstvo odbrane prethodno je saopštilo da je ruski dron 13. septembra ostao u rumunskom vazdušnom prostoru 50 minuta, a zatim ga napustio zaputivši se ka Ukrajini. Dva