Vučić u Japanu: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda i čestitao građanima praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. "Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo