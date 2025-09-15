Vučić u Japanu: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vučić u Japanu: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda i čestitao građanima praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. "Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Blic pre 1 sat
Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim dražavama sveta

Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim dražavama sveta

Sputnik pre 37 minuta
Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vesti online pre 1 sat
Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

RTV pre 2 sata
Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Telegraf pre 1 sat
Vučić u Japanu: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vučić u Japanu: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

RTS pre 2 sata
Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanosaka

Politika, najnovije vesti »

INTERVJU Pavle Grbović: SNS pokušava da se dotetura do kraja 2026. kada će većina poslova u vezi EXPO biti naplaćena

INTERVJU Pavle Grbović: SNS pokušava da se dotetura do kraja 2026. kada će većina poslova u vezi EXPO biti naplaćena

Nova pre 12 minuta
Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Blic pre 1 sat
„‘Brata Milana’ rasturili Kosovska policija i NATO, njegova budućnost nesigurna čak i u Srbiji“

„‘Brata Milana’ rasturili Kosovska policija i NATO, njegova budućnost nesigurna čak i u Srbiji“

Nova pre 42 minuta
FAZ: Njemački konzervativci moraju prekinuti veze s Vučićem

FAZ: Njemački konzervativci moraju prekinuti veze s Vučićem

SEEbiz pre 47 minuta
Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim dražavama sveta

Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim dražavama sveta

Sputnik pre 37 minuta