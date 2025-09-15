Vremenska prognoza za 15. septembar: Posle oblaka stiže razvedravanje

Glas juga pre 1 sat
Vremenska prognoza za 15. septembar: Posle oblaka stiže razvedravanje

Na severu i zapadu zemlje, posle umereno oblačnog jutra, tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme.

U ostalim krajevima ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar – ujutru i pre podne severozapadni, a zatim južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 23 do 27 stepeni. Za Niš meteorolozi prognoziraju oblačno jutro i prepodne uz mogućnost slabe i kratkotrajne kiše. Tokom dana
Ključne reči

NišVremenska prognoza

