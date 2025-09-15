Gradonačelnik Leskovca čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Danas obeležavamo državni praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Tim povodom gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović čestitao je današnji državni praznik. “Naša slavna istorija nas uči da se sloboda brani svim srcem, a da nas jedinstvo čini državotvornim narodom, Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku. Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno. Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene