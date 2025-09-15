Studenti analizirali suzavac korišćen 5. marta: Policija koristila opasniji gas

Studenti analizirali suzavac korišćen 5. marta: Policija koristila opasniji gas

Nezavisna laboratorijska analiza studenata Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu pokazaju da su 5. marta na protestu u tom gradu pripadnici organa reda na građane bacili fenacil hlorid, takozvani CN gas. Drugim rečima, policija je koristili opasniju varijaciju od uobičajenog suzavca, CS gas.

Studenti u blokadi PMF-a su na društvenim mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili da je policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone). CN gas je prvi put sintetisan 1871. u Nemačkoj, a Japan ga je koristio protiv Kineza tokom okupacije Tajvana 1930. godine. Iako sličan CS gasu, CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost – drugim rečima, opasniji
