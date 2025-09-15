SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

Nedeljnik pre 12 minuta
SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

Zvaničnici američke administracije saopštili su da je postignut dogovor sa Kinom koji reguliše buduće poslovanje aplikacije TikTok na teritoriji Sjedinjenih Država.

Američki sekretar za finansije Skot Besent potvrdio je postojanje okvirnog sporazuma i najavio da će predsednik Donald Tramp u petak razgovarati sa kineskim liderom Si Đinpingom kako bi finalizovao detalje, objavio je CNN. tramp: mladi će biti veoma srećni Dogovoru je prethodio zakon, koji je potpisao bivši predsednik Džo Bajden, a koji je nalagao prodaju američkog dela poslovanja kompanije ByteDance zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost. Predsednik Tramp je,
