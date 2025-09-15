Končano postignut dogovor oko TikToka! Ide pod američku kontrolu? Tramp i Si dogovaraju detalje

Blic pre 3 sata
Končano postignut dogovor oko TikToka! Ide pod američku kontrolu? Tramp i Si dogovaraju detalje

Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su okvirni sporazum o društvenoj mreži TikTok, izjavio je u američki ministar finansija Skot Besent.

"Radi se između dve privatne strane, ali su komercijalni uslovi već dogovoreni", rekao je on tokom američko-kineskih razgovora u Madridu. I predsednik Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping sastaće se u petak kako bi razgovarali o uslovima. Tramp je takođe u ponedeljak na Truth Social mreži objavio da je postignut dogovor „o jednoj ‘određenoj’ kompaniji koju mladi u našoj zemlji veoma žele da sačuvaju.“ Njegov komentar sugeriše da je reč o TikToku, društvenoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Trump u petak razgovara sa Xi Jinpingom: Dogovor oko TikToka blizu finalizacije

Trump u petak razgovara sa Xi Jinpingom: Dogovor oko TikToka blizu finalizacije

Bloomberg Adria pre 2 minuta
SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

SEEbiz pre 2 minuta
SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp sugeriše da je postignut „dogovor” sa Kinom oko Tiktoka

Tramp sugeriše da je postignut „dogovor” sa Kinom oko Tiktoka

Forbes pre 2 sata
Američki ministar finansija: Sa Kinom postignut okvirni sporazum o vlasništvu nad TikTok-om

Američki ministar finansija: Sa Kinom postignut okvirni sporazum o vlasništvu nad TikTok-om

Danas pre 1 sat
SAD i Kina postigli okvirni sporazum o vlasništvu TikToka

SAD i Kina postigli okvirni sporazum o vlasništvu TikToka

Serbian News Media pre 2 sata
Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD o "jednoj kompaniji", uskoro razgovor sa Sijem

Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD o "jednoj kompaniji", uskoro razgovor sa Sijem

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridKinaPredsednički izboriIzboriDonald TrampTikTok

Svet, najnovije vesti »

Emir Katara: Cilj napada Izrael na Katar je bio da prekine pregovore o Gazi

Emir Katara: Cilj napada Izrael na Katar je bio da prekine pregovore o Gazi

Danas pre 53 minuta
Rusija na ivici potpune krize: Kremlj želi da ohladi ekonomiju, zašto bi to bi to mogao biti problem?

Rusija na ivici potpune krize: Kremlj želi da ohladi ekonomiju, zašto bi to bi to mogao biti problem?

Danas pre 1 sat
"Da li ovo znači blaže kazne za one koji ubijaju političare desnice?" Meloni oštro osudila uznemirujuće komentare "levice" o…

"Da li ovo znači blaže kazne za one koji ubijaju političare desnice?" Meloni oštro osudila uznemirujuće komentare "levice" o ubistvu Kirka: Vratila se mržnja!

Kurir pre 8 minuta
Anketa: Makronova popularnost na najnižem nivou od dolaska na vlast

Anketa: Makronova popularnost na najnižem nivou od dolaska na vlast

RTV pre 33 minuta
Poznati biznismen (31) poginuo u stravičnoj nesreći: Skočio iz aviona, padobran se nije otvorio

Poznati biznismen (31) poginuo u stravičnoj nesreći: Skočio iz aviona, padobran se nije otvorio

Nova pre 18 minuta