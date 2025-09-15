Končano postignut dogovor oko TikToka! Ide pod američku kontrolu? Tramp i Si dogovaraju detalje

Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su okvirni sporazum o društvenoj mreži TikTok, izjavio je u američki ministar finansija Skot Besent.

"Radi se između dve privatne strane, ali su komercijalni uslovi već dogovoreni", rekao je on tokom američko-kineskih razgovora u Madridu. I predsednik Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping sastaće se u petak kako bi razgovarali o uslovima. Tramp je takođe u ponedeljak na Truth Social mreži objavio da je postignut dogovor „o jednoj ‘određenoj’ kompaniji koju mladi u našoj zemlji veoma žele da sačuvaju.“ Njegov komentar sugeriše da je reč o TikToku, društvenoj