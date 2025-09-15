SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

SEEbiz pre 3 sata
SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

WASHINGTON - SAD i Kina postigli su okvirni sporazum u sporu oko društvene mreže TikTok, objavio je Washington. Sporazum je sklopljen "s određenom zemljom koju mladi ljudi naše zemlje stvarno žele", napisao je američki predsjednik Donald Trump.

SAD zahtijeva da kineska tvrtka ByteDance proda TikTok kako više ne bi bio u kineskim rukama. Trump je vijest o sporazumu objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Nije izravno spomenuo kinesku tvrtku niti njezinu popularnu aplikaciju za dijeljenje videa, ali je izjavio da će mladi biti "vrlo sretni" zbog sporazuma. Američki predsjednik također je najavio da će u petak o tome razgovarati s kineskim vođom Xi Jinpingom. Sporazum o TikToku potvrdio je i
