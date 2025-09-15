Američki ministar finansija: Sa Kinom postignut okvirni sporazum o vlasništvu nad TikTok-om

Postignut je okvirni sporazum o vlasništvu nad popularnom društvenom platformom TikTok, rekao je danas ministar finansija SAD Skot Besent.

SAD zahtevaju da TikTok više ne bude u vlasništvu firme iz Kine jer sumnjaju da Kina tu platformu koristi za obaveštajne poslove i progandu, te je ona pravno zabranjena u SAD od polovine januara ove godine. Besent je posle završetka nove runde trgovinskih pregovora SAD i Kine koja je vođena prošlog vikenda u Španiji rekao da će predsednici SAD i Kine, Donald Tramp i Si Đinping razgovarati u petak o mogućoj finalizaciji sporazuma o prebacivanju vlasništva nad