Američki ministar finansija: Sa Kinom postignut okvirni sporazum o vlasništvu nad TikTok-om

Danas pre 3 sata  |  Beta-AP
Američki ministar finansija: Sa Kinom postignut okvirni sporazum o vlasništvu nad TikTok-om

Postignut je okvirni sporazum o vlasništvu nad popularnom društvenom platformom TikTok, rekao je danas ministar finansija SAD Skot Besent.

SAD zahtevaju da TikTok više ne bude u vlasništvu firme iz Kine jer sumnjaju da Kina tu platformu koristi za obaveštajne poslove i progandu, te je ona pravno zabranjena u SAD od polovine januara ove godine. Besent je posle završetka nove runde trgovinskih pregovora SAD i Kine koja je vođena prošlog vikenda u Španiji rekao da će predsednici SAD i Kine, Donald Tramp i Si Đinping razgovarati u petak o mogućoj finalizaciji sporazuma o prebacivanju vlasništva nad
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trump u petak razgovara sa Xi Jinpingom: Dogovor oko TikToka blizu finalizacije

Trump u petak razgovara sa Xi Jinpingom: Dogovor oko TikToka blizu finalizacije

Bloomberg Adria pre 1 sat
SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

SAD i Kina postigli okvirni sporazum o TikToku

SEEbiz pre 1 sat
SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

Nedeljnik pre 3 sata
Tramp sugeriše da je postignut „dogovor” sa Kinom oko Tiktoka

Tramp sugeriše da je postignut „dogovor” sa Kinom oko Tiktoka

Forbes pre 3 sata
SAD i Kina postigli okvirni sporazum o vlasništvu TikToka

SAD i Kina postigli okvirni sporazum o vlasništvu TikToka

Serbian News Media pre 3 sata
Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD o "jednoj kompaniji", uskoro razgovor sa Sijem

Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD o "jednoj kompaniji", uskoro razgovor sa Sijem

RTV pre 5 sati
Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD, uskoro razgovor sa Sijem

Tramp: Postignut dogovor Kine i SAD, uskoro razgovor sa Sijem

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaDonald TrampŠpanijaTikTok

Svet, najnovije vesti »

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 9 minuta
„Viljnus, među beloruskim izbeglicama“: Reporter Danasa Kristijan Eker u Litvaniji

„Viljnus, među beloruskim izbeglicama“: Reporter Danasa Kristijan Eker u Litvaniji

Danas pre 20 minuta
Tramp se oglasio o trgovinskom sastanku su kineskom delegacijom

Tramp se oglasio o trgovinskom sastanku su kineskom delegacijom

Danas pre 1 sat
Gordon Braun u autorskom članku za Gardijan: Ništa me nije pripremilo na siromaštvo dece koje vidim u Britaniji

Gordon Braun u autorskom članku za Gardijan: Ništa me nije pripremilo na siromaštvo dece koje vidim u Britaniji

Danas pre 1 sat
Haos u Americi nakon kirkovog ubistva: Tinejdžer šutirao cveće, balone i zastavice ostavljene u Čarlijevu čast: Policija hitno…

Haos u Americi nakon kirkovog ubistva: Tinejdžer šutirao cveće, balone i zastavice ostavljene u Čarlijevu čast: Policija hitno reagovala! (foto/video)

Blic pre 1 sat