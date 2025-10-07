Dve godine rata u Gazi: Šta je Izrael postigao?

Teroristički napad Hamasa je 7. oktobra 2023. godine pogodio Izrael do srži. Dve godine kasnije, Izrael vodi krvavi rat u Gazi i regionu, dramatično menjajući politički pejzaž Bliskog istoka.

Bio je to jedan od najmračnijih dana u izraelskoj istoriji, a zemlju je zatekao potpuno nespremnu: 7. oktobra 2023. brojni radikalni islamistički borci Hamasa i drugih terorističkih milicija iz Gaze uspeli su da savladaju snažno obezbeđenu granicu s Izraelom, prodru duboko u tu zemlju, ubiju više od 1.200 ljudi, otmu oko 250 osoba i odvedu ih kao taoce u Pojas Gaze. Trauma zbog te ranjivosti i danas se oseća u Izraelu. A ove poslednje dve godine bile su među