Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada

Кonzorcijum privatnih prevoznika "BG Bus prevoz" podneo je zahtev za povećanje cene rada za autobuse sa pogonom na gas za 9,42 odsto, dok je za autobuse sa pogonom na evrodizel traženo poskupljenje od 5,54 osto, tvrdi sindikat "Centar - GSP Beograd".

Iz sindikata „Centar ‒ GSP Beograd“ dodaju da je konzorcijum privatnih prevoznika „BG Bus prevoz“ pravdao takav potez povećanjem prosečne bruto zarade u Beogradu i poskupljenjem gasa, a ovaj predlog će se naći na sledećoj sednici Skupštine grada u petak 19. septembra. Кonzorcijum privatnih prevoznika koji čine i prevoznici &LC Group, ASP Strela-Obrenovac, Banbus, Uprava grada je angažovala u septembru 2024. godine na 84 linije gradskog prevoza, sa više od 500