FOTO, VIDEO Protest poljoprivrednika: "Ponovo na mestu gde smo simbolično sahranili poljoprivredu"

Protest upozorenja poljoprivrednika u Novom Sadu traje od podneva.

"Evo nas posle godinu dana ponovo na mestu gde smo simbolično sahranili poljoprivredu. Od tada se ništa nije promenilo, osim resornog ministra. Nisu nam ispunili nijedan zahtev i tu smo ponovo na ulici", navode poljoprivrednici. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Kako kažu, "došli smo do toga da se na ulici brane neke osnovne stvari koje bi trebalo da su normalne u nekom društvu i oni koji bi trebalo da hrane narod, danas se nalaze