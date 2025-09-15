Ministar prosvete: Ako bude blokada neće biti plata

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je danas da će tek biti štete na univerzitetima ukoliko od nove akademske godine ponovo počnu blokade i naveo da zaposleni u tom slučaju neće dobijati plate kao i da će biti pokrenuti mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti. „Tek će šteta da bude ako krenu ponovo da blokiraju.

A ako ponovo krenu da blokiraju, neće dobiti platu. To sigurno neće dobiti. A isto tako mi ćemo onda pokrenuti mehanizme odgovornosti za tako nešto“, rekao je Stanković za TV Pink a prenosi Tanjug. Podsetio je da su već pokrenuti mehanizmi odgovornosti za neke od njih, navodeći da je razrešena dužnosti dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu.