Ministar prosvete: Ako bude blokada neće biti plata

Stav.life pre 30 minuta  |  STAV
Ministar prosvete: Ako bude blokada neće biti plata

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je danas da će tek biti štete na univerzitetima ukoliko od nove akademske godine ponovo počnu blokade i naveo da zaposleni u tom slučaju neće dobijati plate kao i da će biti pokrenuti mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti. „Tek će šteta da bude ako krenu ponovo da blokiraju.

A ako ponovo krenu da blokiraju, neće dobiti platu. To sigurno neće dobiti. A isto tako mi ćemo onda pokrenuti mehanizme odgovornosti za tako nešto“, rekao je Stanković za TV Pink a prenosi Tanjug. Podsetio je da su već pokrenuti mehanizmi odgovornosti za neke od njih, navodeći da je razrešena dužnosti dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Radio 021 pre 16 minuta
Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

NIN pre 15 minuta
Ministar prosvete: Ako opet bude blokada neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti

Ministar prosvete: Ako opet bude blokada neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti

Euronews pre 6 minuta
Stanković: Ako opet bude blokada neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti; Delimična obustava u 5 škola

Stanković: Ako opet bude blokada neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti; Delimična obustava u 5 škola

RTV pre 25 minuta
Ministar prosvete: U slučaju da blokiraju početak školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Ministar prosvete: U slučaju da blokiraju početak školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Nedeljnik pre 26 minuta
Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Vuk Stanković: U slučaju da blokiraju početak nove školske godine, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Danas pre 41 minuta
Dejan Vuk Stanković: "Ako opet bude blokada zaposleni neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti"

Dejan Vuk Stanković: "Ako opet bude blokada zaposleni neće dobiti plate, pokrenućemo mehanizme odgovornosti"

Blic pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteTanjugDejan Vuk Stanković

Politika, najnovije vesti »

Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Radio 021 pre 6 minuta
Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Radio 021 pre 16 minuta
Tri kilometra za pedeset evra: Kako naprednjaci najme autobuse

Tri kilometra za pedeset evra: Kako naprednjaci najme autobuse

Vreme pre 0 minuta
Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Euronews pre 16 minuta
Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

NIN pre 15 minuta