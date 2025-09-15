Vučić: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo

Vesti online pre 2 sata  |  RTV (K.D.)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu Japanu, da je najvažnije da se u eri velikih turbulencija sačuvaju mir, sloboda i jedinstvo srpskog naroda, te čestitao građanima Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prenosi RTV.

– Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, Dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo našeg naroda. Jedinstvo našeg naroda kako u zemlji, tako u regionu, tako i svuda na planeti. Mi ćemo ovde danas u Japanu obeležiti nacionalni dan na veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Ito Jošimotom – rekao je Vučić novinarima. Kazao je
