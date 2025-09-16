Sikorski ima ideju, ali Poljska ne može sama: "Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine"

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je danas da bi Poljska i druge zapadne zemlje trebalo da razmotre ideju o uspostavljanju zone zabrane leta iznad Ukrajine.

On je u intervjuu za Frankfurter algemajne cajtung rekao da se o ideji zabrane leta razgovaralo pre godinu dana, kada je Džozef Bajden bio predsednik SAD. Prema njegovim rečima, tehnički bi zemlje NATO i EU mogle da sprovedu takvu inicijativu, ali Poljska ne može sama da donosi takve odluke. - Zaštita našeg stanovništva, na primer, od padajućih krhotina, naravno bi bila veća kada bismo mogli da pogodimo dronove i druge letelice van naše teritorije. Ako bi nas