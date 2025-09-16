"Nato je u ratu sa rusijom" Evo šta bi značilo zatvaranje neba i uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine, Kremlj to ne bi tolerisao!

Kurir pre 21 minuta  |  Index.hr/Preneo: V.M.)
Rusija neće dozvoliti državama Severnoatlantskog saveza da uspostave zonu zabrane leta iznad Ukrajine, rekao je general-potpukovnik Ruske Federacije Vladimir Popov u intervjuu za ruski Info24.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorskirekao je da Varšava i njeni saveznici treba da razmotre pitanje stvaranja zone zabrane leta iznad teritorije Ukrajine. Prema njegovim rečima, zemlje NATO-a su već nekoliko puta razgovarale o ovoj temi, ali nisu uspele da dođu do pozitivne odluke. Sikorski je naglasio da Poljskamože da obara dronove iznad ukrajinske teritorije ako Kijev to zatraži, ali da ovaj problem zahteva učešće i drugih savezničkih zemalja. -
Blic pre 3 sata
Blic pre 26 minuta
Blic pre 16 minuta
Blic pre 11 minuta
"Nato je u ratu sa rusijom" Evo šta bi značilo zatvaranje neba i uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine, Kremlj to ne bi tolerisao!

Kurir pre 21 minuta
Blic pre 40 minuta