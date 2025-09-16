"Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije": Poljski ministar izneo neočekivanu ideju, stigao ekspresni odgovor od Medvedeva!

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski sluti da NATO planira da zatvori nebo iznad zapadne Ukrajine, zbog učestalih ruskih napada tokom kojih dronovi ulaze i u zemlje članice NATO-a koje se graniče sa Ukrajinom.

Sada je stigla i prva reakcija iz Rusije na tu ideju. "Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije" Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obaraju ruske dronove značilo rat između Alijanse i Rusije. „Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane letenja nad Ukrajinom' i dozvoljavanje