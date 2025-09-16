"Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije": Poljski ministar izneo neočekivanu ideju, stigao ekspresni odgovor od Medvedeva!

Alo pre 29 minuta
"Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije": Poljski ministar izneo neočekivanu ideju, stigao ekspresni odgovor od Medvedeva!

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski sluti da NATO planira da zatvori nebo iznad zapadne Ukrajine, zbog učestalih ruskih napada tokom kojih dronovi ulaze i u zemlje članice NATO-a koje se graniče sa Ukrajinom.

Sada je stigla i prva reakcija iz Rusije na tu ideju. "Idioti, to bi značilo rat NATO-a i Rusije" Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO-a obaraju ruske dronove značilo rat između Alijanse i Rusije. „Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju 'zone zabrane letenja nad Ukrajinom' i dozvoljavanje
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Nato je u ratu sa rusijom" Evo šta bi značilo zatvaranje neba i uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine, Kremlj to ne bi…

"Nato je u ratu sa rusijom" Evo šta bi značilo zatvaranje neba i uvođenje zone zabrane leta iznad Ukrajine, Kremlj to ne bi tolerisao!

Kurir pre 1 sat
Sikorski ima ideju, ali Poljska ne može sama: "Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine"

Sikorski ima ideju, ali Poljska ne može sama: "Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Politiko: Visoki zvaničnici nemačkog AfD održali sastanak sa zvaničnicima Bele kuće

Politiko: Visoki zvaničnici nemačkog AfD održali sastanak sa zvaničnicima Bele kuće

RTV pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Euraktiv: EU razmatra zabranu ulaska Rusa; Džefri Saks savetuje Kijevu da brzo okonča rat

UKRAJINSKA KRIZA: Euraktiv: EU razmatra zabranu ulaska Rusa; Džefri Saks savetuje Kijevu da brzo okonča rat

RTV pre 19 minuta
Aksios: Izrael započeo kopnenu ofanzivu sa ciljem zauzimanja Gaze

Aksios: Izrael započeo kopnenu ofanzivu sa ciljem zauzimanja Gaze

RTV pre 29 minuta
Na pomolu rat koji će da zatrese ceo svet! Krvavi obračun se bliži, ovo je prva meta: "Uvlače region u katastrofu"

Na pomolu rat koji će da zatrese ceo svet! Krvavi obračun se bliži, ovo je prva meta: "Uvlače region u katastrofu"

Blic pre 9 minuta
Poginuo poznati mladi biznismen! Skočio iz aviona, padobran se nije otvorio! Pre smrti objavio dirljivu poruku na Instagramu…

Poginuo poznati mladi biznismen! Skočio iz aviona, padobran se nije otvorio! Pre smrti objavio dirljivu poruku na Instagramu (video)

Kurir pre 29 minuta