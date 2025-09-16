Obrt u toku dana: Evo kakvo nas vreme očekuje

Danas pre 27 minuta  |  FoNet
Obrt u toku dana: Evo kakvo nas vreme očekuje

Vreme u Srbiji će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne očekuje naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, najpre u Vojvodinu a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i plјuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije. U sredu promenlјivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar. Od četvrtka pretežno sunčano – jutra će biti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danas pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom

Danas pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom

Glas Zaječara pre 37 minuta
Letnje žege, pa prvi sneg? Čubrilo najavljuje vremenski rolerkoster! Šta nam donosi kraj septembra

Letnje žege, pa prvi sneg? Čubrilo najavljuje vremenski rolerkoster! Šta nam donosi kraj septembra

Dnevnik pre 22 minuta
VREME DANAS: Pretežno sunčano i toplo, uveče kiša

VREME DANAS: Pretežno sunčano i toplo, uveče kiša

Nedeljnik pre 1 sat
(Mapa) sve počinje večeras! Crni oblak se nadvija nad Srbijom: Rhmz upalio alarm, preti nam opasnost od ovih opasnih pojava

(Mapa) sve počinje večeras! Crni oblak se nadvija nad Srbijom: Rhmz upalio alarm, preti nam opasnost od ovih opasnih pojava

Blic pre 1 sat
(Mapa) sve počinje večeras! Crni oblak se nadvija nad Srbijom: Rhmz upalio alarm, preti nam opasnost od ovih opasnih pojava

(Mapa) sve počinje večeras! Crni oblak se nadvija nad Srbijom: Rhmz upalio alarm, preti nam opasnost od ovih opasnih pojava

Blic pre 1 sat
Radarski snimak pokazuje tačne vreme kada će nevreme pogoditi Srbiju: Sutra za 10 stepeni hladnije, a evo kako će biti do…

Radarski snimak pokazuje tačne vreme kada će nevreme pogoditi Srbiju: Sutra za 10 stepeni hladnije, a evo kako će biti do kraja septembra

Nova pre 1 sat
Tokom dana sunčano i toplo, posle podne i uveče kiša

Tokom dana sunčano i toplo, posle podne i uveče kiša

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 11 minuta
Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

N1 Info pre 32 minuta
Naslovne strane za utorak, 16. septembar 2025. godine

Naslovne strane za utorak, 16. septembar 2025. godine

Beta pre 27 minuta
„Vidite oružanu moć na vašem pragu": Vojna vežba Rusije i Belorusije kao poruka Evropi

„Vidite oružanu moć na vašem pragu": Vojna vežba Rusije i Belorusije kao poruka Evropi

BBC News pre 27 minuta
Ministar pobune

Ministar pobune

Peščanik pre 27 minuta