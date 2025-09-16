Obrt u toku dana: Evo kakvo nas vreme očekuje

Vreme u Srbiji će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne očekuje naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, najpre u Vojvodinu a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i plјuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije. U sredu promenlјivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar. Od četvrtka pretežno sunčano – jutra će biti