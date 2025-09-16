„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da planira da podnese tužbu protiv Njujork tajmsa, od kojeg će tražiti odštetu u iznosu od čak 15 milijardi dolara zbog klevete i uvrede časti. „Danas mi je velika čast da podnesem tužbu za klevetu i uvredu časti u iznosu od 15 milijardi dolara protiv The New York Times-a“, poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Za Njujork Tajms navodi da su „jedne od najgorih i najizopačenijih novina u istoriji