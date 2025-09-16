Tramp najavio tužbu protiv Njujork tajmsa

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da planira da podnese tužbu protiv Njujork tajmsa, od kojeg će tražiti odštetu u iznosu od čak 15 milijardi dolara zbog klevete i uvrede časti.

„Danas mi je velika čast da podnesem tužbu za klevetu i uvredu časti u iznosu od 15 milijardi dolara protiv Njujork tajmsa“, poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Za Njujork Tajms navodi da su „jedne od najgorih i najizopačenijih novina u istoriji zemlje“, te da su praktično postale „portparol Radikalne levice Demokratske stranke“. Naveo je da će tužba biti podneta na Floridi, ali nije pružio nikakve dodatne detalje o njenom sadržaju. Tramp je