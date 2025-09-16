Tramp objavio rat Njujork tajmsu: Traži 15 milijardi za klevetu

Nova pre 3 sata  |  Autor: Beta
Tramp objavio rat Njujork tajmsu: Traži 15 milijardi za klevetu
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će tužiti redakciju lista Njujork tajms zbog klevete, tražeći odštetu od 15 milijardi dolara. „Njujork tajmsu je bilo dozvoljeno da slobodno laže, da me kleveće i ogovara predugo, i to prestaje, sada“, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social, dodajući da će se obraditi sudu u američkoj saveznoj državi Floridi. „Danas imam veliku čast da podnesem tužbu za klevetu i ogovaranje od 15 milijardi dolara
