Vučić razgovarao sa premijerom Japana o američkim carinama i novim investicijama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tokiju da je razgovarao sa premijerom Japana Šigeru Išibom kako da se što pre reši problem novouvedenih visokih američkih carina, koje pogađaju i japanske ulagače u Srbiji. „Važno nam je zbog ‘Tojo tajersa’ i drugih japanskih proizvođača kojima je delimično ili većim delom tržište na teritiriji SAD. ‘Tojo tajers’ je do sada uložio 382 miliona evra i znam da bi oni želeli da krenu u drugu fazu ulaganja u Srbiji,